Hoe de heks van Prins Alexander ongemerkt kon verdwijnen: ‘Daar zat geen bubbeltje meer in’

Begin mei wordt Het Lage Land in Rotterdam-Alexander opgeschud door een gruwelijk verhaal. De politie haalt het lichaam van de 72-jarige Elly Leeflang uit haar huis in de Gratamastraat. Iedereen dacht dat Elly elders verpleegd werd, maar ze is al zeker drie jaar dood. Buurman en vriend Jan hield de buurt al die tijd op de hoogte van haar ‘gezondheid’. Pas als Jan overlijdt komt de waarheid over Elly boven water. De politie start een onderzoek, Rijnmond ook. Uit onze reconstructie blijkt dat Jan het AOW’tje van Elly in zijn zak stak, bij leven en dood. Maar hij zorgde ook heel lief voor Elly. Vandaag het verhaal over de verdwijning van Elizabeth Leeflang-Boon.



Het is een cliché, maar kwaadspreken over de doden is not done. Waarom Elly Leeflang dan toch een heks noemen? Omdat ze zelfspot drijft met een messcherp randje. De bijnaam ‘Heks van Prins Alexander’ komt uit haar eigen koker; ze ondertekent er gekscherend haar e-mails mee. En die zelfbenoemde troetelnaam vat haar karakter perfect samen, zeggen de mensen die Elly gekend hebben. Ze is een taai, iel vrouwtje met een groot assortiment aan scheldwoorden in haar repertoire. “Een echte Rotterdamse slabek”, zegt een oude buurvrouw. “Een loederkapoen”, voegt een ander toe in de overtreffende trap.



De overburen zien haar nog staan op haar balkonnetje met een sigaretje. Ook als ze al zwaar COPD-patiënt is en continu een zuurstofapparaat met zich meezeult. “Ze rookte als een stoomboot”, vertelt een overbuurvrouw. “Dan stond ze aan het zuurstof te zuigen én een peukje in haar mond en zei ze: ‘We gaan allemaal een keertje dood.’”

Ironisch genoeg volgt de dood van Elly vermoedelijk korte tijd later. Ze is tegen de zeventig als ze eind 2016 van het toneel verdwijnt en niet meer op straat wordt gezien. Niemand heeft een vermoeden dat het niet pluis is. Goede vriend en bekende in de buurt Jan Ton verbloemt haar verdwijning. Zijn dood, begin dit jaar, brengt de schokkende waarheid aan het licht: Elly is al jaren dood en Jan heeft leugens verkocht waar iedereen met open ogen is ingetrapt. “Het is een wonderlijke zaak en iedereen staat perplex”, zegt één van de buren.





“Wij vonden het volslagen normaal dat ze was opgenomen in een verpleeghuis”, zegt een buurvrouw uit het complex over de langdurige afwezigheid van Elly. “Ze was ziek, ze zat in een scootmobiel, het ging slecht met haar. Echt waar, niemand vond het vreemd.”



Een Rotterdamse haaibaai die bij vriend en vijand opviel



Jan Ton is het beste maatje van Elly en woont schuin achter haar in hetzelfde complex. Hij heeft de laatste jaren veel voor Elly gedaan en vertelt dat ze tijdelijk in een kliniek verblijft. Hij doet dat met veel overtuiging. “Er schuilde geen greintje kwaad in die man, hij is echt heel goed voor haar geweest”, zegt een buurtgenoot. Een buurvrouw: “De brievenbus puilde niet uit, de gordijnen deed hij netjes open en dicht.”

De sociale controle in Het Lage Land is groot en buren houden elkaar in de gaten. Dat gaat vanzelf als je veel thuis bent, dan zie je van alles gebeuren vanaf je balkon en door je raam. “Ik zag hem iedere dag nog naar haar huisje lopen”, zegt een buurvrouw. Buren blijven informeren naar Elly’s gezondheid maar niemand gaat op bezoek. Geen buur, geen bekende, geen vriend, geen familie. Jan houdt dat ook af. Wel neemt hij beterschapskaartjes voor Elly mee van buurtbewoners. En zo krijgt niemand argwaan.

Elly Leeflang-Boon is geen makkelijke. Ze is een dun, pinnig vrouwtje. Ze rookt als een schoorsteen, ze is slecht ter been en kwakkelt met haar gezondheid. Ze is al heel lang weduwe en heeft geen contact met haar dochter en zoon. Buren, buurtgenoten en oude buren hebben het over een dominante vrouw, een haaibaai die niet over zich heen laat lopen en over onbenullige dingen met Jan en alleman in de clinch kan liggen. “Over de doden niets dan goeds, maar ze was een klerewijf”, laat een buurtgenoot zich zelfs ontvallen.

Elly laat bij veel mensen een onvergetelijke indruk achter vooral vanwege haar gefoeter en getier. “Ze was een pittige tante, je moest echt op je woorden letten anders vlogen de scheldwoorden om je oren. Het was een aparte, markante vrouw waar je voor op moest passen”, vertelt Greta. Zij kent Elly nog uit de Tattistraat in dezelfde wijk in Rotterdam-Oost. Ze woonden op dezelfde galerij.

De Rotterdams tongval van Elly valt bij anderen juist in de smaak. Zeker bij een aantal mannen. Zo is er in de jaren ’90 eerst de vader van Marcel Kuyt. De liefde gaat voorbij, maar stiefzoon Marcel blijft Elly zo nu en dan opzoeken tot hij geen contact meer met haar kan krijgen. De laatste keer dat hij haar ziet, is ze sterk vermagerd, kan hij zich herinneren. “Ze zag er slecht uit en had een zuurstofslangetje in haar neus.”

Daarna krijgt Elly een verhouding met een Jan uit de flat in de Tattistraat. Ze verloven zich in 2000. De relatie houdt niet lang stand, hun vriendschap wel. Ze blijven elkaar geregeld zien, ook na de verhuizing van Elly naar de Gratamastraat. Zo ontmoet Jan zijn naamgenoot en buurman van Elly, Jan Ton. In de wijk maakt het trio furore als de ‘drie debielen van de Alexanderpolder’: de twee Jannen en Elly op haar scootmobiel.

Het contact verwatert als de gezondheid van zowel Elly als de eerste Jan achteruitgaat. Op bezoek gaan doet hij niet meer, maar bellen nog wel. Eind 2016 krijgt hij Elly niet meer aan de lijn en spreekt alleen nog zijn naamgenoot. Die zegt door de telefoon: “Het gaat niet goed met Elly, ze komt haar bed niet meer uit. Ik weet niet of ze de kerst nog haalt.” Jan is tegen die tijd dé man in het leven van Elly. Of het daarbij gaat om een liefdesrelatie, kunnen buurtbewoners niet zeggen. Alleen de buurman van Jan, Kemal Yildiz, vertelt dat hij wel eens een ondeugende e-mail heeft gezien waarin Elly aan Jan liet weten dat de ‘heks van Prins Alexander’ in jarretel op hem zat te wachten.



Vriendelijke mantelzorger Jan is enige link naar Elly



Elly huurt haar huisje in de Gratamastraat van een woningcorporatie voor kwetsbare ouderen: Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). Het Van Moorselcomplex bestaat uit twee woonlagen. Het zijn kleine huisjes, beneden met voor- of achtertuintje, boven met een balkonnetje. De buren hebben het gemoedelijk, hangen voor een praatje over het balkon en helpen mekaar een beetje. Elly huurt haar flat voor nog geen vierhonderd euro per maand. “Ze tierde en ze vloekte, maar je kon altijd langskomen voor een bakkie koffie”, zegt buurman en vriend Evert.



Jan Ton komt dagelijks bij haar over de vloer. Hij is in 2013 ook in het Van Moorselcomplex komen wonen, om de hoek schuin achter Elly. Hij is een aanwinst voor de wijk, je kan hem voor van alles inschakelen: voor een boodschapje, een klusje in huis en voor een lift. Jan is chauffeur bij Vervoer op maat. Hij is vriendelijk, handig en zegt nooit nee.



Hoe slechter het met Elly gaat, hoe meer Jan voor haar doet. Zelfs met een klein stukje lopen heeft ze de grootste moeite. En als ze op pad gaat, doet ze dat met haar scootmobiel en haar mobiele zuurstofapparaatje. “Ik heb haar een paar keer in de auto van Jan gezien en toen gingen ze samen boodschappen doen. Ze kon niet meer lopen en had haar eigen zuurstof bij zich”, herinnert Kemal Yildiz zich. Hij woont naast Jan Ton.

De tekst gaat verder onder de video met buurman Yildiz die vertelt over zieke Elly



