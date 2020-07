Dit prentenboek laat de Hoeksche Waard door de ogen van kinderen zien

Kinderen en ouders kunnen in vogelvlucht door de Hoeksche Waard wandelen, met 't Hoeksche Boekje. Het prentenboek is sinds een paar dagen op de markt en bevat plaatjes van het gebied door de ogen van kinderen.

Idee voor het boekje komt van Anouk van Steenselen uit Maasdam, op social media vooral bekend als Hoeksche mama. Zij deelt haar leven als moeder in het gebied en organiseert activiteiten voor mede-moeders. De tekeningen zijn gemaakt door Maaike Kalkhoven. "Zij heeft getekend wat er in mijn hoofd omging en dat moest samengevat worden in een boekje", legt Anouk uit.

Het idee deed ze op in haar vorige woonplaats. "Ik kom uit Rotterdam en daar heb je al meerdere van dit soort boekjes. Mijn kinderen en ikzelf vinden het heel leuk om dat te bekijken, want wat zien we precies en waar wonen opa en oma in de buurt? Dus dat wilde ik ook voor de Hoeksche Waard. Het geeft zo veel gespreksstof en dat is leuk."

'Daar wonen opa en oma!'

Het oude raadhuis van Oud-Beijerland, recreatieoord Binnenmaas en Fort Buitensluis in Numansdorp zijn onder meer vertegenwoordigd. Maar ook de molens, Heinenoord- en Kiltunnel, het busstation bij Heinenoord en de kenmerkende standbeelden in het water van het nabijgelegen Rabobank-gebouw.

"Altijd als ik daar langs rijd, kijk ik naar die beelden. Bijzonder, vooral voor de Hoeksche Waard, is namelijk dat de vrouw met een koffertje wordt afgebeeld en de vader met een kind. Maar mijn kinderen valt juist altijd het kleine molentje ernaast op. Dus die mocht niet ontbreken op de tekening."

Het boekje wordt volgens Anouk enthousiast ontvangen. "Wat ik nu veel terugkrijg, is dat kinderen zeggen: 'O, daar wonen opa en oma in de buurt!' Maar kindjes zien nu ook pas dat je bij de Heinenoordtunnel écht onder het water doorgaat. Met dit prentenboekje kan je dat goed uitleggen."



‘t Hoeksche Boekje!

Maanden en maanden hebben we eraan gewerkt. En nu is hij er. Het prentenboekje over de Hoeksche Waard. Het boekje staat vol met de meest herkenbare plekken. De reacties zijn zo leuk. Kinderen, ouders en zeker ook de opa’s en de oma’s zijn laaiend enthousiast en dat vinden wij,

Bedankt allemaal! Jullie hebben dit mede mogelijk gemaakt! 🥰

