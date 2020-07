Gunterweit brengt de Hoeksche Waard bij de mensen thuis: 'Niet verwacht dat het zo populair zou zijn'

Wat begon met twee video's over de Hoeksche Waard voor eenzame ouderen is uitgegroeid tot een succesvolle serie met inmiddels tien afleveringen waar een breed publiek naar kijkt. Wim Wisse, Ton van der Sluis en Johan Plomp lichten allerlei hoogtepunten van de Hoeksche Waard uit in hun online programma Gunterweit.

Wim en Ton maken normaal gesproken radio en tv rondom de Roparun en in het Sophia Kinderziekenhuis. Door het coronavirus werd de Roparun afgelast en mochten de mannen niet zomaar het ziekenhuis in. "Een bejaardentehuis in Numansdorp heeft ons toen gevraagd om iets voor hen te maken, want die mensen komen graag in de Hoeksche Waard maar mochten toen niet van hun kamer af", vertelt Ton. "Zo konden we de Hoeksche Waard bij hen brengen."

Het plan was twee uitzendingen van drie kwartier, maar inmiddels zijn er al tien afleveringen opgenomen die gemiddeld drie uur duren. Te zien op YouTube en op Facebook , waar Gunterweit inmiddels bijna 3400 volgers heeft. "Daar krijg ik nog kippenvel van", zegt Ton.

Een uit de hand gelopen hobby, dus. "We hadden niet verwacht dat het zó populair zou zijn", zegt Wim. "Er komen zelfs reacties van oud-Hoeksche Waarders die in het buitenland wonen. Die vragen of we meer kunnen laten zien."

Historische parels

En dus pakte het drietal het groter aan, met meer locaties en meer vertellers die alles weten over die plekken. "De Hoeksche Waard heeft veel historische plekken, zoals het Hof van Assendelft", vertelt Wim, terwijl hij in de tuin van het gebouw uit de achttiende eeuw staat. "Ik heb hierachter op de voetbal gezeten, maar dit gebouw kende ik niet."

Het pand maakt onderdeel uit van het Streekmuseum Hoeksche Waard. Ton: "Veel mensen uit de Hoeksche Waard hebben spulletjes geschonken aan het museum. Dat is zo bijzonder en uniek. Ze hebben wel 150 vrijwilligers, dus dat zegt wel iets over hoe erg dit leeft hier."

Het Hof van Assendelft werd uitgekozen door de kijkers van Gunterweit om aan Rijnmond te laten zien. Net als het Hof van Moerkerken, in Mijnsheerenland. De mannen laten verslaggever Laurence van Ham deze bijzondere plek aan de Binnenmaas zien. "Een particulier heeft hier energie in gestoken om alles in oude staat terug te brengen. De tuin is geen openbare plek, maar wij mochten hier wel komen. Dat was uniek, hè Wim?", zegt Ton.

Trots op de Hoeksche Waard, maar strijd tussen de dorpen

Na tien afleveringen durven Ton en Wim wel te stellen dat Hoeksche Waarders trots zijn op hun gebied. Maar: "Het verschilt tussen de dorpen. We hebben wel gemerkt dat Oud-Beijerlanders het minst geliefd zijn", lacht Wim. Volgens Ton is dat iets van vroeger, toen Oud-Beijerland de meest directe verbinding over het water met Rotterdam had.

"Alles wat in de Hoeksche Waard verbouwd werd, ging over het water naar Rotterdam en werd daar verkocht. Het geld kwam in Oud-Beijerland binnen, maar de rest van de spullen werd weer duur verkocht in de Hoeksche Waard. Daardoor kregen mensen een hekel aan Oud-Beijerland", legt hij uit.

De Hoeksche Waard is inmiddels één gemeente. "Dus ik hoop dat dat straks over is", zegt Ton. "Maar dan moet er denk ik nog wel een generatie uitsterven."

Nog meer afleveringen

De mannen van Gunterweit hopen hun programma ook na het coronatijdperk door te kunnen zetten. "We kregen meer vrije tijd vanwege het virus dus dat was mooi, maar eigenlijk wíllen we hier ook tijd voor vrijmaken", zegt Ton.

"We zijn nu met de gemeente bezig en hopen dat we dit door kunnen zetten. De roep en de vraag van de Hoeksche Waardse bevolking en oud-inwoners is er in ieder geval", zegt Wim. "Wij willen nog veel meer, want er zijn nog veel mooie verhalen te maken."