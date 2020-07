Plannen commercieel directeur Feyenoord en tenniscoach Sluiter in Rijnmond Sport

In deze aflevering zien we het eerste publieke optreden van Joris van Dijk, de nieuwe commercieel directeur van Feyenoord. Hij is sinds 1 juli in dienst en opende afgelopen week een nieuwe Feyenoord fanshop bij het Maasstad Ziekenhuis.

Van Dijk vertelt over de plannen die de directie heeft om testen in De Kuip uit te voeren tijdens de oefenduels van Feyenoord met Sparta en FC Twente.

Ook legt hij uit waarom Feyenoord in zijn ogen interessant is voor mogelijke buitenlandse investeerders en heeft hij mooi nieuws over het goedverkopende uitshirt van de Rotterdammers.

Tot slot spreken we uitgebreid met Raemon Sluiter. De Rotterdamse tenniscoach wilde een demonstratietoernooi in Berlijn gebruiken om te kijken of hij in de nabije toekomst de trainer van de Duitse tennisster Julia Görges zou worden. Maar na anderhalve set kon door dat plan een dikke streep.

Bekijk boven dit bericht de volledige uitzending van Rijnmond Sport.