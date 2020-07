Artiesten geschrapt uit line-up zomerconcerten in De Kuip na kritiek van Feyenoord-supporters

Donderdag werd de reeks optredens aangekondigd. Daarop kwam veel kritiek van Feyenoord-supporters. Van der Boom, Grace en De Buisonjé gaven in het verleden aan voor Ajax te zijn. De supporters vinden het daarom niet kunnen dat zij in het stadion van Feyenoord komen zingen.

In een verklaring laat de organisatie weten dat het een moeilijke beslissing was. "Als organisatie vinden we het echter belangrijk dat we, vooral in deze tijd, een evenement neerzetten waarbij iedereen zich prettig en welkom voelt", zegt Karin De Haas van evenementenbureau Dehaasprojecten.

Welke artiesten het drietal gaan vervangen wordt komende week bekend gemaakt.