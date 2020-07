Kringlooplandbouw kan verder vernieuwen door speciaal geldpotje

Speciaal geldpotje voor kringlooplandbouw in Oud-Beijerland

Gert Jan van Dueren den Hollander verbouwt de aardappelen op zijn land in Oud-Beijerland op een duurzame manier. Hij gebruikt torenvalken om te jagen op muizen, ploegt alleen de toplaag van zijn land en doet een proef met het meststof Bokashi. Allemaal veranderingen die veel geld en tijd kosten, maar dankzij een speciaal geldpotje kan de boer met een gerust hart vernieuwen.

Zes gemeenten (Oud-Beijerland, Nissewaard, Goeree-Overflakkee, Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis) tekenden samen met de provincie Zuid-Holland en het Rijk een zogeheten Regio Deal. Daar is 15 miljoen euro mee gemoeid. Het geld is bedoeld om bijvoorbeeld de kwaliteit van leven en werken in de gemeenten te verbeteren.

Dat betekent dat dus ook boer Van Dueren den Hollander van de deal kan profiteren. "Dat is belangrijk, omdat we de kosten van zo'n omschakeling naar duurzame landbouw niet zelf kunnen ophoesten", zegt hij. "We kunnen ons geen fouten veroorloven. Dat kost ons te veel geld."

De agrarische sector heeft het zwaar door het coronavirus en de stikstofproblematiek. Van Dueren den Hollander kan dit geld goed gebruiken. "Je kunt niet van de landbouw verwachten dat ze in één jaar zijn omgeschakeld naar duurzame landbouw", tempert de boer de verwachtingen. "Nu durven en kunnen we sneller stappen nemen en experimenteren, zonder dat het van onze inkomen afgaat."

'Nu moeten we het gaan waarmaken'

Foort van Oosten, burgemeester van Nissewaard en betrokken bij de Regio Deal, sluit niet uit dat het bedrag van 15 miljoen euro verhoogd kan worden voor andere pilots en projecten. "Daar zijn we zelf bij", zegt hij.

"We vertrouwen elkaar. Er is een positieve vibe. Maar we moeten het nu waar gaan maken. Die projecten moeten van de grond komen."