Gemeente zet camera's in in strijd tegen hangjongeren in Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat vanaf komende maandag kentekens van brommers, scooters en auto's registreren. Dat gebeurt met vier camera's op de Sophiapromenade en in het Sophiapark.

Op die plekken is al jaren sprake van ernstige overlast, door voornamelijk groepen hangjongeren. Vorig jaar mei werd daarom ook al een samenscholingsverbod ingevoerd.

Daarna ging het lang goed, "maar de laatste weken neemt de overlast fors toe", zegt de gemeente. "Dit was voor de politie reden om in te grijpen." Afgelopen week werd twaalf keer een proces verhaal uitgeschreven.

Continu overlast

Winkels en hun bezoekers op de Sophiapromenade hebben daarnaast ook last van verkeer dat over het voetgangersgebied rijdt, vlak langs het winkelend publiek, zegt de gemeente. "Deze overlast is er continu. Vandaar het besluit tot camerahandhaving om de leefbaarheid te verbeteren."

Dat besluit is genomen in samenspraak met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie.

De komst van de camera's betekent niet dat het samenscholingsverband wordt opgeheven. Die blijft tot zeker het einde van het jaar van kracht en kan na overleg met het OM worden verlengd.