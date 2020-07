Samenvatting en reacties KRC Genk-Excelsior

Thomas Verhaar over de dikke nederlaag van Excelsior in Genk.

Marinus Dijkhuizen was ondanks de 4-1 nederlaag toch tevreden over zijn ploeg Excelsior.

Excelsior speelde vrijdag al de derde oefenwedstrijd in deze voorbereiding. Het Belgische Racing Genk was met 4-1 te sterk voor Excelsior. Eerder werd er gewonnen van CKC en gelijk gespeeld tegen Antwerp FC. Bij Excelsior maakte Elias Mar Omarsson de Rotterdamse goal.

Bij de Kralingers stond nieuweling Mats Wieffer, die van FC Twente overkwam in de basis. Reuven Niemeijer, die donderdag voor twee seizoenen tekende, kwam in de tweede helft in de ploeg.

Bekijk hierboven de beelden van de wedstrijd in de Luninus Arena, waar normaal 25:000 toeschouwers in kunnen. Er was vrijdag geen publiek welkom, maar wel mocht voor het eerst de media een wedstrijd op de tribune volgen sinds de coronauitbraak. Excelsior oefent volgende week zaterdag thuis tegen FC Utrecht. Aanvankelijk zou de ploeg van Marinus Dijkhuizen oefenen tegen FC Dordrecht, maar die wedstrijd is door FC Dordrecht afgezegd, omdat de club vanwege het samenwerkingsverband tegen Fortuna gaat spelen.

Bekijk hierboven ook de interviews na afloop van Racink Genk-Excelsior met interviews met Marinus Dijkhuizen, Thomas Verhaar en Luigi Bruins. Die laatste was ooit bijna speler van Genk. Toen Mario Been trainer was bij Genk was Bruins op proef. Hij speelde ook mee in een oefenwedstrijd tegen Allemania Aachen, maar kreeg uiteindelijk geen contract.