Het weer van vandaag: heerlijk zomerweer

Vandaag begint de dag met veel zonneschijn. Vanmiddag zijn er landinwaarts perioden met zon afgewisseld door stapelwolken en zien we de meeste zon in het kustgebied. Het wordt 22 graden aan zee en 24 graden landinwaarts. De zuidwestenwind neemt toe en wordt zwak of matig.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Wel kunnen zich in de buitengebieden mistbanken gaan vormen. Het koelt af naar 15 graden en waaien doet het nauwelijks.

Morgenochtend is er geregeld zon en blijft het droog. In de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten verder toe en uiteindelijk zou er in de namiddag en avond ook wat lichte regen kunnen vallen. In de middag wordt het 21 graden aan zee en 23 graden in Gorinchem. Er staat een matige zuidwestenwind, in de middag komt de wind uit het westen en 's avonds uit het noordwesten.

Vooruitzichten

De komende dagen zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. In de middag wordt het een graad of 20 en daarmee is het wel aan de koele kant, normaal is het 23 graden in juli.