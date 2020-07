Twee zwaargewonden bij ernstige autocrash in Vlaardingen

Twee auto's zijn rond middernacht op de Van Beethovensingel in Vlaardingen van de weg geraakt en gecrasht. Een van de auto's klapte op een boom, de andere kwam in een geparkeerde auto aan de parallelweg terecht. Drie mensen zijn gewond geraakt, waarvan twee zeer zwaargewond.

De schade was groot en hulpdiensten kwamen massaal naar de plek van het ongeluk. De bestuurder van de auto die met de voorkant in een geparkeerde auto terecht kwam, is een 20-jarige man uit Vlaardingen. Hij had arm- en nekklachten.

De twee inzittenden van de auto die tegen een boom klapte waren een 52-jarige man uit Vlaardingen en een 61-jarige man uit Schiedam. Zij zijn er een stuk ernstiger aan toe. De twee zijn zeer zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

De oorzaak van het verkeersongeval is nog onduidelijk. De weg was gedurende enkele uren volledig afgesloten voor hulp en onderzoek. Veel mensen hielden zich niet aan de politieafzetting en hinderden de hulp aan de zwaargewonden.