Acteurs op Zuid bellen aan voor een persoonlijke theatervoorstelling bij de voordeur

Drie acteurs lopen door de straten van de Rotterdamse Afrikaanderwijk. Ze bellen aan bij woningen en bieden de bewoners een korte monoloog aan. De acteurs hebben er zin in, want door de coronamaatregelen hebben ze de afgelopen maanden niet kunnen spelen.

"Wij moesten noodgedwongen ons theaterseizoen stoppen," zegt Rachid Benhammou, redacteur bij theaterorganisatie Watwedoen. "Omdat we hier in de Afrikaanderwijk ons kantoor hebben, besloten we ons werk dan maar in deze buurt letterlijk aan de man te brengen. Dan bedoel ik: aanbellen bij mensen, we spelen aan de deur, onder het raam, op een bankje in het park, noem maar op."

"We doen het ook omdat veel mensen de deur nog niet uitkomen en elkaar niet ontmoeten en gesproken hebben. En het is voor de acteurs belangrijk dat ze blijven spelen."

"Ja dat is heel erg lekker", beaamt Jiska de Wit. "Zalig zou ik het willen noemen, ik doe niks liever dan met mensen even in een andere realiteit stappen."

De wijk leren kennen

Actrice Carmen van Mulier leert door het optreden op straat de Afrikaanderwijk beter kennen. "Ik heb voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik een wijk echt ken. We bellen gewoon aan, dan zie je hoe iemand woont, hoe iemand is, en je maakt een praatje."

De monologen hebben als thema het weerzien na isolement door corona. Het zijn persoonlijke verhalen van de acteurs en die komen wel aan in een 1-op-1 voorstelling.

Het publiek, de bewoners die opendoen zijn er prettig door verrast. "Erg mooi, fantastisch," zegt een jongen met lange dreads. "Mijn hart is helemaal warm."

"Mooi hoor, echt wel." zegt een vrouw aan de De Wetstraat. "Ik zat er helemaal in. ik was helemaal aan het luisteren."

Sommige toeschouwers hebben niet helemaal door dat het om een acteur gaat en praten terug, waardoor het eenmanspubliek zelf onderdeel wordt van de voorstelling. Maar niet iedereen is gediend van een stukje gratis theater aan de voordeur. "Soms denken ze dat we iets verkopen. Of ze zijn bang voor oplichters aan de deur", lacht Rachid Benhammou.

De monologen worden voorlopig alleen in de Afrikaanderwijk uitgevoerd maar mogelijk gaan ze ook naar andere Rotterdamse wijken.