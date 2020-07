Vervangen van beweegbare deel Dordtse Wantijbrug in volle gang

De randweg van Dordrecht is dit weekend afgesloten. Het beweegbare deel van de Wantijbrug wordt vervangen, en dat trekt zaterdag al veel bekijks.

Met een enorme takel wordt eerst het oude deel van de brug getild. Het nieuwe beweegbare deel ligt al klaar op het water en wordt zaterdagavond in de brug gezet.

De werkzaamheden aan de brug op de N3 duren tot en met dinsdagochtend, de brug is de hele maandag nog buiten gebruik.

Van januari tot en met april was de brug afgesloten voor vrijwel al het verkeer. In die periode is de 'kelder' van de brug vervangen.