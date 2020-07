Video: Nieuw beweegbaar deel Dordtse Wantijbrug probleemloos geplaatst

Het eerste nieuwe beweegbare deel van de Dordtse Wantijbrug is zaterdag geplaatst. De operatie duurde de gehele dag en is volgens Rijkswaterstaat probleemloos verlopen.

Zaterdagochtend werd het oude gedeelte uit de brug gehesen en in het begin van de avond zakte het nieuwe gedeelte exact op zijn plek.

Klapstoeltjes

De inhijsoperatie trok veel bekijks. Geïnteresseerden klapten stoeltjes uit om vanaf de dijk toe te kijken.

Door de werkzaamheden aan de N3 is de randweg van Dordrecht het hele weekend dicht. Van januari tot en met april was de brug afgesloten voor vrijwel al het verkeer. In die periode is de 'kelder' van de brug vervangen.

Tussen donderdag 23 juli 21:00 en maandag 27 juli 05:00 uur wordt het tweede gedeelte van de brug geplaatst. Ook dan is de N3 volledig afgesloten.