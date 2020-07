Vijf tips voor een vakantie in de Hoeksche Waard

De zomervakantie staat voor de deur, maar veel mensen brengen die noodgedwongen door in eigen land vanwege het coronavirus. Maar niet getreurd, ook in de regio is genoeg te beleven voor jong en oud! De Zomertoer, Bestemming Rijnmond was deze week in de Hoeksche Waard. Vijf tips.

Tuf rond in een Hoeksche tuktuk

De Hoeksche Waard kan je op de fiets, met de auto of te voet verkennen, maar per tuktuk is ook een mogelijkheid. Pepijn van der Beek uit Strijen heeft zijn eigen tuktuk-bedrijf gestart in Strijen. Mensen kunnen de wagentjes huren voor 2, 4 of 7 uur en vervolgens een van de uitgestippelde routes rijden. Of natuurlijk zelf bepalen waar ze heen crossen!



Knuffel met varkens

Varkens Ginger en Knor op Landgoed De Peerdegaerdt in Strijen doen één ding het liefst: knuffelen. Ze worden ingezet bij de workshop 'varkens knuffelen' op het landgoed. Daarbij leren mensen van alles over het leven van een productievarken, versus de rust en het geluk dat een vrij varken ervaart.



Lunch tussen de alpaca's

Meer fan van alpaca's? Ook daarmee valt te knuffelen in de Hoeksche Waard. Mirella runt samen met haar dochter Kirsty sinds enkele jaren Alpacake. Liefhebbers kunnen in de wei of in de stal ontbijten, lunchen of borrelen terwijl vijf alpaca's langs de bezoekers lopen. Ook kan er volop geknuffeld worden met de dieren. Mirella hoopte op baby-alpaca's, maar dat moet nog een jaar wachten.



Trek de natuur in

Wist je dat de Oude Maas een van de laatst overgebleven zoetwatergetijdenrivieren is van Europa? Dit leidt tot bijzondere flora en fauna. Vanaf bezoekerscentrum Klein Profijt in Oud-Beijerland kan je door het natuurgebied langs het water lopen, waar Schotse Hooglanders en Konikpaarden grazen.



Schotse Hooglanders vind je ook in natuurgebied De Oeverlanden in Strijensas. Een verborgen parel, volgens boswachter Vera Willemsen (24). Naast de grazers zijn er ook allerlei vogels en bloeien er de prachtigste bloemen. Rust overheerst!



Slaap een nachtje op Tiengemeten

Wie aan de Hoeksche Waard denkt, denkt al gauw aan het eiland Tiengemeten. Een prachtig gebied om te wandelen, maar kinderen kunnen er ook lekker ravotten in de speelnatuur van ruim vier hectare groot. Op het eiland zijn twee musea en je kan er overnachten - in een vakantiewoning, herberg of door je eigen tentje op te zetten. Je hoort geen voorbijrazende auto's, hoogstens een vogel, kikker of insect.