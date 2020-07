Rotterdamse Pleinweg moet 'stadsboulevard met allure' worden

De huidige Pleinweg nodigt uit tot flink gas geven, zegt Christophe Cornille van de gemeente Rotterdam. "De Pleinweg is opmerkelijk breed. Het zijn twee keer twee rijstroken waar de auto alle ruimte heeft." Dat maakt oversteken niet altijd veilig, aldus de planoloog. "Zeker niet als een voetganger wat verstopt uit het groen bij de zebra komt en even snel door rood wil gaan."

Cornille is één van de mensen die gelooft dat de verkeersader fraaier en vooral veiliger kan. "Er komen ongeveer 30.000 voertuigen voorbij elke dag. Voor een fietser is het helemaal niet handig om over te steken door de smalle middenberm waar je een scherpe bocht moet maken. Eigenlijk moet je dan helemaal om."

Daarom wordt het groen verwijderd bij de oversteekplaatsen en wordt de middenberm verbreed. Die wordt beplant met gras. De rijbanen worden versmald, maar het blijven er wel twee zoals nu het geval is. "Dat kan makkelijk omdat ze zo breed zijn. Dat zal het gevoel geven dat je minder snel moet rijden."

Barrière

Bijkomend voordeel is dat Carnisse en Tarwewijk beter met elkaar verbonden zullen worden, zegt Cornille. De wijken liggen aan weerszijden van de drukke, brede Pleinweg, maar oversteken is nog best een klus. Zeker met de fiets "Je kunt het voelen als een barrière, zeker als je met kinderen onderweg bent."

"Eigenlijk is dat best wel gek. De Polslandstraat leidt helemaal naar de Maashaven. Daar heb je een schitterend uitzicht over de skyline van Katendrecht. Via de andere kant ben je zo in het Zuiderpark, het grootste stadspark van Nederland."

Van een grauwe, drukke weg naar een prettige straat: het lijkt haast onvoorstelbaar. "Met een groene middenberm wordt dit een stadsboulevard met allure. Mensen zullen het gevoel krijgen dat ze welkom zijn in Rotterdam."

Wordt de Pleinweg straks de Coolsingel van Rotterdam-Zuid? "Nog niet, maar het is alvast een begin."

De werkzaamheden starten dit weekend en duren tot en met 22 augustus. In die tijd is er aan weerszijden één rijbaan beschikbaar. Het snoeien bij de oversteekplaatsen en verbreden en vergroenen van de middenberm is de eerste stap. Later volgen er wellicht nog meer verbeteringen aan de Pleinweg.