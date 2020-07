Rob Biersma schrijft boek over zeiltocht van van Rhoon naar Paramaribo en weer terug

Het was een groot avontuur voor bioloog, chemicus en wetenschapsjournalist Rob Biersma. In 2016 en 2017 zeilde hij van Rhoon naar het Surinaamse Paramaribo en weer terug. Drie jaar na dato brengt hij een boek uit over zijn grote reis.