Filmwedstrijd 48 Hour Film Project dit jaar digitaal

Het 48 Hour Film Project is een competitie waarin filmmakers een genre, een personage, een rekwisiet en een dialoog toegewezen krijgen. Daarna hebben ze 48 uur de tijd om een korte film met die elementen er in verwerkt te maken.

Organisator Hans Groenendijk is blij dat de filmwedstrijd toch door kan gaan: "We hebben lange tijd onderzocht of het mogelijk was om in deze tijd een filmwedstrijd te organiseren. De filmindustrie komt weer op gang, de teams staan te trappelen en bruisen na de afgelopen maanden van creativiteit. We zullen de verschillende teams dit keer onderling niet fysiek met elkaar in contact brengen, maar gelukkig is er online heel veel mogelijk. Zo blijft de gezondheid in ieder geval voorop staan."

De filmwedstrijd wordt gehouden van 21 tot en met 23 augustus. De winnaar van deze eenmalige online editie van het 48 Hour Film Project wordt begin september online bekend gemaakt en mag deelnemen aan de wereldfinale in Washington.