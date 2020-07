Het weer van vandaag: steeds meer bewolking

Vanmorgen is er af en toe zon en blijft het droog. In de loop van de dag neemt de bewolking vanuit het noordwesten verder toe en uiteindelijk zou er eind van de middag of in de avond wat lichte regen kunnen vallen. In de middag wordt het 21 graden aan zee en 23 graden in Gorinchem. Er staat een matige zuidwestenwind die in de middag draait naar het westen.