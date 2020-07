Arnesen: 'Het is niet zo dat Feyenoord Senesi moet verkopen'

"Wij hoeven niet per se te verkopen," zegt Arnesen. "Maar je weet dat Feyenoord niet oneindig veel geld heeft dus zullen we aanbiedingen serieus nemen. Maar het is zeker niet noodzakelijk."

Arnesen laat zich niet uit over bedragen, maar bronnen rondom de Stadionclub laten weten dat Feyenoord voor een bedrag van onder de twintig miljoen niets eens nadenkt over een verkoop van Senesi. Ook doet de technisch directeur geen uitspraken over de vermeende interesse van Sevilla. "Ik weet niet wie dat meldt, maar die informatie is niet vanuit Feyenoord gekomen. Als we Senesi verkocht hebben, dan brengen we dat zelf naar buiten."