De Oeverlanden in Strijensas

Wandelen door de natuur, verborgen pareltjes ontdekken of op een tuktuk het gebied verkennen: in de Hoeksche Waard kan je prima vakantie vieren. Dat heeft de tweede week van de Zomertoer, Bestemming Rijnmond nogmaals bewezen.

Een compilatie van deze week zie je hieronder. De groeten uit de Hoeksche Waard!

De Zomertoer, Bestemming Rijnmond is volgende week in Dordrecht en de rest van de Drechtsteden. Heb je tips? Laat het ons weten via zomertoer@rijnmond.nl.