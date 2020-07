Veilig Thuis: vorige maand ruim driehonderd hulpvragen meer dan vorig jaar

Veilig Thuis Rotterdam heeft vorige maand een stuk meer adviezen over huiselijk geweld of kindermishandeling gegeven, dan in juni van het vorige jaar. Ging het in juni 2019 nog om ruim 660 adviezen, in dezelfde maand van dit jaar lag dat aantal op 984.

Dat vertelt Ewout Verbeek, manager Advies- en Meldpunt bij Veilig Thuis Rotterdam, tegen Rijnmond. "In de maand juli trekt die lijn zich door, we verwachten dan zelfs boven de duizend uit te komen. Vooral de adviezen die wij geven, telefonisch met mensen die vragen hebben over huiselijk geweld of kindermishandeling, stijgen dus significant."

Een advies van Veilig Thuis is het voorstadium van een eventuele melding. "We zien in het aantal meldingen deze maand een lichte stijging van vijftig als je het vergelijkt met vorig jaar", vervolgt Verbeek. "Daarbij zijn het er deze maand ook tweehonderd meer dan vorige maand. Aan het begin van de coronatijd bleef het achter, nu trekt het weer aan."

Waar komt die toename nu vandaan? "Aan het begin van de coronacrisis daalde het aantal meldingen, toen hebben wij ingezet op campagnes omdat wij het belangrijk vinden dat ook particulieren hun rol kunnen pakken in het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling", vertelt Verbeek. "Die groep lijkt ons nu stukken beter te kunnen vinden."

Chat

Mogelijk speelt het opstarten van een chatfunctie een grote rol bij de betere bereikbaarheid van Veilig Thuis. "In de coronacrisis werd het extra noodzakelijk dat we dat gingen doen, slachtoffers kwamen thuis te zitten samen met de plegers, waardoor het klassieke bellen niet altijd mogelijk was", vertelt Verbeek daarover.

"We hebben daardoor gezocht hoe het mogelijk is dat mensen ons toch kunnen bereiken. Bij de jonge doelgroep doet die chat het goed, vooral tussen de 16 en 18, maar ook tussen de 18 en 39, we zien dat we een jonger publiek te pakken hebben."

Daarbij ziet Veilig Thuis dat in de chat zo'n 25 procent van het aantal adviesvragen door mannen wordt gedaan.