Zandkunstenaar mag eindelijk weer: 'Ik miste het zand zo ontzettend'

Op het Stadsstrand Vlaardingen vijlt en boetseert Roders er flink op los. Ze maakt een gezicht, met golven, bootjes en "sowieso één vogel". Vlaardingen is niet helemaal onbekend terrein. Vorig jaar gaf ze er een workshops aan kinderen. Nu mag zij van de eigenaar van datzelfde strand lekker aan de slag.

Normaal gesproken is Roders slechts drie à vier weken per jaar in Nederland. Nu is ze al vier maanden thuis. Dat betekent dus ook al vier maanden geen inkomsten. "Alles is afgezegd. Ik kan niet meer naar het buitenland, dan moet het zand maar naar mij komen", lacht ze. Deze klus in Vlaardingen is dan ook een financiële opsteker.

"Ik ben gaan tekenen en schilderen, maar ik miste het zand ontzettend. Als ik zand zie, dan spring ik erin. Door corona zit je thuis en kun je niet je passie doen. Je mist een stukje van jezelf", legt Roders uit.

Tekst gaat door onder de foto



'Eindelijk in het echt!'

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Nu kunnen bekenden van Roders eindelijk eens live haar werk zien. Vriendin Suzanne uit Vlaardingen, bijvoorbeeld. Voor haar is het nota bene letterlijk om de hoek. "Schitterend, ik zie het alleen nog maar op foto's. Nu zie ik die eindelijk in het echt!"

Roders vindt het leuk dat bekenden langskomen. "Gisteren was een groep vrienden hier. Ik was wel aan het werk, terwijl ze aan het feesten waren", glimlacht ze. "Maar toen ik klaar was, ben ik er gewoon bij gegaan."

Hoe haar nieuwe zandsculptuur moet gaan heten? Misschien dat Roders de nabijgelegen Maas in de naam gaat verwerken: "Maaszinnig!"

Lees meer