Erasmus MC heeft primeur met mobiele echosimulator; zo werkt-ie

In tijden van corona is-ie een uitkomst en het voorkomt ook nog eens ongemakkelijke situaties. Bij de gynaecologenopleiding van het Rotterdamse Erasmus MC zijn ze dan ook in hun nopjes met hun nieuwe aanwinst: een mobiele echosimulator; de eerste in Nederland.

"Mensen die opgeleid worden tot gynaecoloog moeten leren om de baarmoeder, de eierstokken en foetussen te echoën. Vroeger leerden zij de basisvaardigheden op echte patiënten", legt gynaecoloog Ingrid Brussé uit. Zij zette zich samen met collega Titia Cohen in om het ding naar het Rotterdamse ziekenhuis te halen.

Brussé: "Dat zorgt soms voor stress bij de patiënt, het kost tijd en het geeft ook stress bij iemand die het voor het eerst leert om dat op een patiënt te doen. De eerste stapjes kun je op de echosimulator ontzettend goed leren, waardoor je al getraind voor het eerst op patiënten losgelaten wordt. Dat komt de patiëntveiligheid natuurlijk ten goede."

Hij is ongeveer zo groot als een A4'tje. Studenten nemen hem dus zo mee in hun tas. Een uitkomst in coronatijd, waarin we zo veel mogelijk thuiswerken. Het Erasmus heeft er twee.

Aansluiten op laptop

Hoe werkt het precies? De echosimulator is een soort schoolbord met daarop een camera die je aan je laptop kunt aansluiten. Met twee probes, een soort van joysticks, kun je echo's simuleren, zowel vaginaal als op de buik. "Als je naar voren gaat richting de camera, naar achteren of draait, signaleert de camera dat", legt Brussé uit.

Op de laptop staat speciale software met echte (anonieme) foetussen. Zo kunnen studenten dus zo waarheidsgetrouw als mogelijk oefenen. Brussé: "Het zijn scans van normale tot zeer afwijkende situaties. De scans kunnen we zelf toevoegen aan het programma, waardoor het eigenlijk een soort handboek wordt van alle mogelijke verschillende en ook nieuwe situaties. En dat is niet alleen waardevol voor beginners, maar ook voor de ervaren gynaecoloog."

Voorlopig is het Geboortecentrum van het Erasmus MC dus de enige in Nederland met mobiele echosimulators, maar als het aan Brussé ligt wordt het op den duur ook in de rest van de regio en uiteindelijk het land gebruikt.