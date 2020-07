Duinbrand, vernielingen en overlast op vakantiepark; jongeren zorgen voor overlast op Goeree

Volgens de politie had een groep van zo'n 150 jongeren zich in de nacht van zaterdag op zondag in de duinen bij de Brouwersdam verschanst en bouwden ze een vuur. Tegen de tijd dat de politie arriveerde stond een deel van het duin al in brand. Gelukkig kon worden voorkomen dat het verder uitbreidde.

De jongeren werden door agenten weggestuurd. "Helaas werd er wel een spoor van vernielingen en glaswerk achtergelaten", schrijft de politie Goeree-Overflakkee op Facebook.

Vakantiepark

Een aantal jongeren bleek op een vakantiepark te verblijven, waar ze van afgezet werden door de eigenaar "omdat ze daar kennelijk hun gedrag voortzetten. Hun vakantie was na één dag voorbij en hier waren ze niet echt blij mee. Omdat de sfeer wat grimmig werd, werd onze hulp ingeroepen", schrijft de politie.

Ook in Ouddorp zorgden jongeren voor overlast en in Middelharnis werd een tekstkar omvergereden.