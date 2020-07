Het weer van vandaag: flink wat zon en droog

Vandaag is het mooi weer in het Rijnmondgebied. In het kustgebied is het zonnig, landinwaarts zijn er (flinke) perioden met zon en vormen zich ook wat stapelwolken. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Er waait een matige noordwestenwind, kracht 3 of 4. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen, staat er weinig wind en koelt het voor de kampeerders fors af. Landinwaarts kan de temperatuur zakken naar 7 graden.