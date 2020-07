Christiaan kon geen stadsbus kopen, dus bouwde hij er zelf één in huis

"De volgende halte is (...). Vergeet niet uit te checken met uw ov-chipkaart". Deze mededeling is reizigers in het openbaar vervoer niet vreemd, maar opvallender is-ie in het huis van Christiaan Leloux uit Dordrecht. Naast het geluid dat schalt door zijn speakers heeft hij zelfs kamers ingericht als bus en tram. Inclusief incheckapparatuur, verlichting en stopknoppen.