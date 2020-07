Binnenvaartschip verliest stuurhut na botsing tegen Beukelsbrug

Een binnenvaartschip is maandagochtend op de Schie tegen de Beukelsbrug gevaren. De stuurhut van het schip ligt eraf. Door de aanvaring is zowel het wegverkeer als het scheepvaartverkeer even gestremd geweest.

De 28-jarige schipper Huib stond zelf op de brug en dacht dat hij onder de brug door kon varen. Maar hij had net gelost, dus maakte hij een inschattingsfout. Na de klap is hij het trapgat naar de woning ingedoken. Huib is dankbaar dat hij nog leeft, zonder deze reflex was het anders voor hem afgelopen, zegt hij.

De aanvaring gaf het schip uit Capelle aan den IJssel een forse klap en er moet een hele nieuwe stuurhut op. De kapotte stuurhut wordt er met een kraan afgetild, er komt een noodhut op van plexiglas.

Het schip ligt langs de Aelbrechtskade. Het had net zand gelost in de Spaande Polder. De schade aan het schip loopt richting de 90 duizend euro en de reparatie gaat zeker nog twee dagen duren.

Volgens de gemeente valt de schade aan de brug erg mee, er is alleen wat kleine schade aan de onderkant. De brug kon gewoon bediend worden.

De Beukelsbrug loopt van het Nieuwe Westen naar Spangen, langs de Van Nellefabriek.