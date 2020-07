Rotterdamse zomerschool van start: een leuke vakantie en stiekem een beetje leren

Officieel is het de eerste dag van de zomervakantie. Toch zijn 1.730 Rotterdamse schoolkinderen maandagochtend gestart met een zomerschool: de Zomercampus010. Daar leren ze spelenderwijs en hebben ze een mooie vakantie, ondanks dat op reis gaan voor veel gezinnen nu geen optie is.

Het programma is bewust niet op school en vooral bedoeld om kinderen een leuke zomer te geven. "Het is coronatijd dus we gaan niet op vakantie. Daarom zijn we nu hier, om leuke dingen te doen", vertelt Lina, deelnemer aan de Zomercampus010. "Het is hier niet per se alleen maar leren, het is ook leuke dingen doen", valt vriendin Kate haar bij.

Stiekem leren

Tijdens de Zomercampus010 zijn kinderen op een creatieve manier aan het leren. Zo gaan ze verspreid over 26 locaties in de stad samen een echte wijkkrant maken. "Delfshaven krijgt bijvoorbeeld een Delfshavenkrant. Dat is een manier waarop kinderen bezig zijn met taal, de omgeving en de wijk en ze - zonder dat gevoel te hebben - toch stiekem leren", zegt Samuel Schampers, organisator van de Zomercampus010.

Er is veel aandacht voor sport en cultuur in de wijk. Op de zomercampus worden veel gratis activiteiten georganiseerd. Kinderen kunnen bijvoorbeeld dansles volgen bij de lokale dansschool. Als ze het leuk vinden, kunnen ze eventueel met hulp van het Jeugdfonds Sport en Cultuur ook na de campus blijven dansen.