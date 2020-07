Joost Luiten mijdt golftoernooi Amerika uit angst voor corona

Joost Luiten speelt begin augustus niet het gerenommeerde US PGA Championship. Het groeiende aantal besmettingen in Californië houdt de Rotterdamse golfer in Europa. Voor Luiten is het een lastige keuze om een major te laten schieten.

Het US PGA wordt van 6 tot en met 9 augustus gespeeld op Harding Park in de staat Californië, een gebied dat momenteel nog veel last heeft van COVID-19. "Ik zou voor het toernooi twee weken in quarantaine moeten in de VS. De vraag is hoe je kunt presteren in een major als je eerst veertien dagen in een hotel moet blijven", licht Luiten toe op zijn eigen website.

Angst voor besmetting

Luiten kiest voor zijn eigen gezondheid en voor die van de mensen om hem heen. "Als je weer naar Nederland terugkomt, wil je niet het risico nemen om anderen te besmetten. Er gaan ook nog geruchten dat het toernooi op het laatste moment geschrapt kan worden, als de besmettingsgraad in Californië verder oploopt. Dat alles bij elkaar is voor mij reden om niet naar de VS te gaan en me de komende periode te richten op de UK Swing, hoe lastig ik het als topgolfer ook vind om een major te laten schieten."

Luiten is sinds maandag teruggekeerd in de mondiale top-100. Na de voor hem teleurstellende zesde plaats op het matig bezette Euram Bank Open in Ramsau steeg hij naar de 96e positie. De komende weken speelt Luiten de Hero Open, het English Championship en de Celtic Classic.