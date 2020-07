Niet alleen het groen groeit en bloeit in Dordts Voedselbos, ook mensen: 'Groen geneest'

Een voedselbos creëren op het Eiland van Dordrecht, waar mensen van de dagbesteding, stagiaires, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers aan de slag kunnen in het groen. Dat is het doel van de Stichting BuitenZinnig in Dordrecht. Het project loopt inmiddels 2,5 jaar en hier en daar kan al gesnoept worden van groente en fruit dat in die tijd in het gebied gegroeid is.

"Het ziet er pico bello uit", zegt voorzitter Hans van de Velde terwijl hij rondkijkt op het terrein van BuitenZinnig. Mensen lopen rond met kruiwagens, onkruid wordt weggehaald, groente en fruit wordt geplukt en vrijwilligers zijn volop in de weer met de zomersnoei.

"Hier komen mensen die normaliter alleen thuis zitten, in een isolement. Ze kunnen hier lekker hun ding doen, zonder tijdsplanning. Zo ontwikkelen en ontplooien zij zich."

Permacultuur

Op het terrein wordt een andere manier van voedsel verbouwen gebruikt: permacultuur. "Dat werkt met meerdere groeilagen, zodat je hoge bomen, lage bomen, struiken en bodembedekkers hebt", legt de voorzitter uit. Bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. De bodem wordt verrijkt met compost en houtsnippers voor er gewassen worden geplant.

Voordeel van permacultuur is een grotere opbrengst per hectare dan in de landbouw. "Een nadeel voor de boeren is dat het niet mechanisch te oogsten is. En er is een economisch probleem, want het duurt tien tot vijftien jaar voordat een hoge boom goed vrucht draagt."

Maar de stichting heeft die tijd in tegenstelling tot de boeren wél. Inmiddels zijn er verschillende soorten jam, olijfolie, ingelegde groenten, sambal en fruitsappen uit eigen tuin te verkrijgen. "We proberen het niet 'verkopen' te noemen, maar we vragen mensen dan wat te doneren aan de stichting." Zodra de opbrengst van eigen groente en fruit groter wordt, zal dit aanbod uitgebreid worden.

Tekst gaat verder onder de foto



Alles op je eigen tempo

De sfeer in het voedselbos is relaxed. Het credo is: als iets vandaag niet afkomt, gaan we daar morgen, volgende week of volgende maand mee verder. "Dat is voor de mensen die hier komen heel chill. We vinden het belangrijk dat mensen het naar hun zin hebben hier", zegt Van de Velde.

Dat geldt in ieder geval voor vrijwilliger René. "Ik las twee jaar geleden een stukje in de lokale krant. Dat ze mensen zochten die thuis zaten en het leuk zouden vinden om mensen in de dagbesteding te begeleiden. Ik heb wat met groen en mensen en ik doe het nu met veel plezier."

Volgens hem knappen de mensen die hun dagbesteding bij de tuin doorbrengen op door in het groen en met anderen te werken. Dat ziet ook bestuurslid Aasta. "We geven die mensen kleine taakjes en je ziet ze groeien. Zo mooi."

Zelf heeft ze een burn-out, maar voelt zich weer helemaal opgeladen als ze een ochtendje in het voedselbos in de weer is geweest. "Dit is mijn werk en mijn hobby: mooier kan niet. Het is heerlijk om lekker buiten te zijn. Groen geneest."

Verzorgde lunch

De harde werkers in de proeftuin hoeven niet hun eigen bammetjes mee te nemen voor de lunch. Een kok bereidt een maaltijd, gemaakt van ingrediënten uit eigen tuin en aangevuld met gesponsorde producten. Gastvrouw Joke zorgt voor een gedekte tafel en lekkere koffie.

Maandagmiddag staat er rundersoep op het menu, die er bij iedereen - inclusief presentator Dennis Kranenburg - wel ingaat. "Voedsel verenigt mensen", constateert Van de Velde. "De maaltijd met elkaar nuttigen is gezellig en leuk."

Het voedselbos is momenteel maar drie dagen per week open, op maandag, woensdag en vrijdag. Dat hoopt de stichting gauw op te kunnen schalen. "Eigenlijk is het de bedoeling dat we straks zeven dagen per week open zijn. We bereiken nu een grote doelgroep niet, die juist mogelijkheden heeft om op zaterdag wat te doen." Joke is blij met dat nieuws. "Ik kan niet wachten!"