Verfbeurt van De Marathon gaat mis; beeld alweer weg bij Erasmusbrug

Lang hebben we niet kunnen genieten van het gerestaureerde beeld De Marathon. Maandag is het beeld direct na terugplaatsing alweer weggetakeld.

Pas bij de terugplaatsing constateerde een medewerker van de gemeente dat de kleuren niet naar wens waren. "Vooral het zwarte vlak was niet mooi. Dat bleek pas toen de zon erop ging schijnen," zegt een woordvoerder van de gemeente. Het beeld van kunstenaar Henk Visch is nu terug naar de spuiterij in Zwijndrecht. De gemeente hoopt dat het beeld eind augustus weer op zijn plek zal staan.

Het hoekige en veelkleurige object aan de voet van de Rotterdamse Erasmusbrug was begin juni weggehaald voor een opknapbeurt.