Zien! De Crezéepolder bij Hendrik-Ido-Ambacht is een bezoekje waard

Wat ooit een akker was, is inmiddels getransformeerd tot een natuurgebied waar onder meer de bever en visarend hun weg weten te vinden. De Crezéepolder tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk is volgens boswachter Jan Alewijn Dijkhuizen een uniek gebied.

Ruim een eeuw boerde een familie in de polder. Hoewel die aanvankelijk in verzet ging, bleek dat tevergeefs en is de Crezéepolder met het doorsteken van de dijk langs de rivier De Noord in 2016 teruggegeven aan de natuur.



Stichting Het Zuid-Hollands Landschap kocht de polder van vijftig hectare in 2018 aan, met financiële steun van donateurs en fondsen. Net als onder meer Klein Profijt in Oud-Beijerland is het een zeldzaam zoetwatergetijdegebied. Bij eb en vloed stroomt zoet water het gebied in of uit.

"Dat zorgt voor een enorme dynamiek en voor een groot voedselaanbod voor vogels die hier zitten", zegt boswachter Jan Alewijn Dijkhuizen. "Ook de bever zwemt hier rond en komt eten in het groen."

Sinds de polder onder water is gezet, gebruiken diverse vissen het gebied als paaiplaats. "Op de slikken zelf zitten veel vogels. Een groot succes van de Crezéepolder is een grote kolonie kluten; zwart-witte beesten met een dunne snavel. Die kan je van een paar meter afstand bekijken."

Het gebied biedt voor ieder wat wils, zegt de boswachter. "Je kan hier een uurtje wandelen of lekker gaan zitten. Ik zag net al een fotograaf die de bijzondere vogels fotografeerde. En dat vlakbij een woonkern; heel bijzonder vind ik."