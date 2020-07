Column: Hoe een aantal Feyenoord-supporters hun geliefde Kuip het brood uit de mond stoot

De Kuip is in augusutus het decor voor een aantal mini-concerten

We weten het allemaal, het gaat slecht met De Kuip. Het stadion van Feyenoord staat zwaar in het rood. Dat heeft allerlei grote en kleine oorzaken waarvan corona er één is, een kleintje dan wel te verstaan. En dan wordt het ook nog eens dwars gezeten door mensen die zeggen dat ze van De Kuip houden.

De Kuip komt miljoenen te kort en dient daarnaast als onderpand voor een lening van 20 miljoen euro. Die lening is aangegaan om de ontwikkeling te financieren van een stadion dat er waarschijnlijk nooit komt.

3,5 ton omzet

Om het tij enigszins te keren kwam de stadion-directie met het plan een terras aan te leggen op vak X. Dat bleek zo aan te slaan dat een evenementenbureau er heil in zag mini-concerten te organiseren op dat terras. Vanaf half augustus zal een aantal Nederlandse artiesten twee keer per dag optreden voor 180 liefhebbers per show. Die liefhebbers zullen per persoon gemiddeld zo’n 120 euro uitgeven aan het toegangsbewijs, eten en drinken. Dit is een hele voorzichtige inschatting als je weet dat tickets plus diner 75 euro of 97,50 euro kosten. Een snelle rekensom maakt duidelijk dat dit het geplaagde stadion een omzet van ongeveer 350.000 euro oplevert. Niet slecht voor een corona-zomer, toch?

Haat-berichten via social media

Totdat een aantal zich Feyenoord-supporter noemende personen zich er mee ging bemoeien. Want wat blijkt: drie van de acht optredende artiesten zijn niet voor Feyenoord, maar voor Ajax. Ohhhhhhhhhhhh, wat erg. Daarom worden zowel De Kuip als de betreffende artiesten vanaf het moment van de aankondiging bestookt met haat-berichten via social media. Een aantal mensen laat zich van zijn/haar minst fraaie kant zien. En waarom? Omdat er in ons land zangers en zangeressen blijken rond te lopen die niet voor Feyenoord zijn. Hoe durven ze.

Vrienden van De Kuip

Het gevolg is dat drie artiesten zijn afgehaakt en er dus vervangers gevonden moeten worden. Mocht dit niet lukken, dan loopt De Kuip zo’n 130.000 euro mis. Een bedrag dat ze aan het Van Zandvlietplein heel goed kunnen gebruiken. Met dank aan mensen die morgen waarschijnlijk voor de zoveelste keer op social media schrijven dat ze een nieuw stadion niet zien zitten omdat ze zo van De Kuip houden. Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig.