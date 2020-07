Goede doelen in de regio onder druk door coronavirus

Dat geldt bijvoorbeeld voor Stichting Jarige Job, het goede doel dat cadeautjes geeft aan kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben. Momenteel deelt Stichting Jarige Job per maand 7200 verjaardagspakketten uit; een flinke stijging, weet directeur Huib Lloyd. Door corona zijn er meer werkelozen, met minder inkomsten en geld voor bijvoorbeeld verjaardagscadeautjes.

Meer druk

Aan de andere kant krijgt de stichting ook minder hulp: zo komt er bijvoorbeeld geen bedrijf meer om de pakketten in te pakken. "We moeten nu veel meer druk op onze vrijwilligers leggen", legt Lloyd uit. De stichting heeft 150 vrijwilligers, die in groepen van tien personen de cadeautjes inpakken.

Stichting Jarige Job heeft nog 400 duizend euro nodig om te kunnen overleven. Inkomsten zijn er alleen op het moment niet. De sponsoracties door scholen of particulieren - waarmee normaal gesproken geld binnenkomt - blijven door corona uit. "We hebben wel reserves en daar moeten we hard gebruik van maken. Ik ben wel bang voor de toekomst als deze trend zich doorzet. Waar houdt het dan op?"

Lloyd heeft genoeg ideeën om Stichting Jarige Job door deze crisis te loodsen. Hij vindt echter dat het niet aan hem is om met Stichting Jarige Job de noodklok te luiden. Het goede doel kan nog een paar maanden door, tot ongeveer oktober of november. "Maar er moet wel iets gebeuren."

Overzicht

Niet alleen Stichting Jarige Job zit door het coronavirus in een vervelende situatie. Dat geldt voor meerdere goede doelen uit onze regio. Een overzicht:

Ambulancewens

Ook de stichting Ambulancewens merkt de gevolgen van de coronacrisis. Geen opbrengsten via marathons, via oproepen op rouwkaarten en dergelijke. Maar de stichting startte onlangs via Facebook een actie voor een nieuwe ambulance van 90 duizend euro. Binnen twee weken was er maar liefst 100 duizend euro binnen opgehaald. Ondanks de merkbare gevolgen van de coronacrisis wil stichting Ambulancewens beslist niet klagen.

Vrienden voor Sophia

Merel van der Mark van Stichting Vrienden voor Sophia heeft het idee dat veel mensen een warm hart voor het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam hebben. Het goede doel kan volgens haar op veel steun rekenen.

Maar ook de Vrienden voor Sophia hebben last van de coronacrisis. "Er zijn altijd veel mooie acties van derden voor het Sophia, die nu helaas zijn komen te vervallen vanwege de coronaperiode. Ook onze eigen evenementen kunnen niet, of in aangepaste vorm doorgaan, wat zeker invloed zal hebben op de inkomsten dit jaar. Onze recente oproep voor donaties voor een nieuwe transportcouveuse voor een zo veilig mogelijk vervoer van de allerkleinsten, ontving echter de afgelopen maand direct steun uit alle hoeken. We willen iedereen bedanken hiervoor."

Zwerfkatten Rijnmond

Verder hebben ook goededoelenorganisaties voor dieren te kampen met het coronavirus, zoals bijvoorbeeld Stichting Zwerfkatten Rijnmond. "De stichting merkt dat donateurs opzeggen of hun jaarlijkse bijdragen verminderen van bijvoorbeeld 50 naar 20 euro. Voor de korte termijn is er nog wel geld in kas, maar als dit lang gaat duren komt de stichting in de problemen. Dat zou betekenen dat zwerfkatten weer door de stad blijven lopen. Niet leuk voor de katten en de stad", zegt Ineke Jochims van de stichting.

Vogelklas Karel Schot

Andre de Baerdemaeker, voorzitter van Vogelklas Karel Schot in Rotterdam, heeft daarentegen nog geen zicht op de financiële situatie van de vogelopvang. In elk geval gaat de jaarlijkse open dag niet door. "Dat is een moment dat veel donateurs worden uitgenodigd en dat levert meestal veel extra donaties op. Dat lopen ze nu sowieso mis."

Maar door de coronacrisis is het volgens De Baerdemaeker het 'megadruk' bij Vogelklas Karel Schot. "Mensen lijken meer alert op hun eigen leefomgeving, want ze worden op dit moment overstelpt met meldingen van jonge vogels. Een recorddrukte."

Erasmus MC

Ook de Erasmus MC Foundation, waar onder meer Stichting Daniel den Hoed onder valt, merkt de gevolgen van het coronavirus. Maar de goededoelenorganisatie van het Rotterdamse ziekenhuis heeft slechts gedeeltelijk last van deze crisis. Het Erasmus MC was namelijk al vroeg begonnen met het werven van geld. Die actie heeft 1,8 miljoen euro opgeleverd, een bedrag dat de Erasmus MC Foundation normaal gesproken niet snel ophaalt. Werving voor andere ziektebeelden als kanker, hart- en vaatziekten en dementie heeft echter nauwelijks iets opgeleverd.

Leonore Tuyt van de Erasmus MC Foundation is blij met de opgehaalde 1,8 miljoen euro. "Maar dit is nog niet genoeg", zegt ze. "Er moet nog zoveel gebeuren en we moeten nog meer kennis over het coronavirus opdoen." Tuyt spreekt van een 'spannend komend halfjaar'.

Daar staat tegenover dat de Erasmus MC Foundation geld misloopt voor andere onderzoeken. Het gaat volgens Tuyt om 'pittige bedragen'. Voor kankeronderzoek loopt het goede doel dit jaar bijvoorbeeld 1,5 miljoen euro achter op de doelstelling. "Dat gaan we de komende maanden echt niet rechttrekken."

Tuyt vertelt dat het Erasmus MC op een andere manier zoekt naar fondsenwerving. Evenementen kunnen namelijk niet georganiseerd worden. Ondanks de (gedeeltelijke) financiële tegenslagen, is Tuyt ook optimistisch. Ze zag door het coronavirus ook veel saamhorigheid onder de mensen. "Dat stelt me gerust."

