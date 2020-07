Franciscus denkt toestroom naar ic tijdens tweede coronagolf te kunnen beperken door innovatie

De medewerkers hebben veel geleerd van de eerste piek: "We hebben te veel uit onze handen laten vallen en willen bij een nieuwe golf ook de gewone zorg door laten gaan."

De afgelopen dagen is er in verschillende Nederlandse regio's een toename in het aantal besmettingen, ook in Rotterdam. Een van de grootste zorgen tijdens de eerste golf was de vraag of de capaciteit van de ic's voldoende zou zijn om de toestroom aan te kunnen. Daarom heeft het Franciscus Gasthuis de aanpak tijdens de eerste coronagolf nu geëvalueerd en omgezet in een uitgebreid plan van aanpak.

Opschalen voor tweede golf

Het hele ziekenhuis sprong in de eerste piek van de crisis bij om de unieke toestroom goed te laten verlopen. De niet-spoedeisende zorg kwam daardoor stil te liggen. Dat moet nu anders, vindt longarts Wessel Hanselaar en de manager van de ic, Lisette van Beusekom. "We willen goede coronazorg bieden, maar ook de reguliere zorg blijven aanbieden."

"Tijdens de eerste coronagolf hebben we een hele tweede ic-afdeling uit de grond gestampt. We denken dat dat nu niet nodig is, omdat we het nu op een andere manier aan gaan pakken", legt van Beusekom uit. Het ziekenhuis weet nu hoe op te schalen, wat verpleegkundigen nodig hebben en ook de opleidingen liggen klaar.

Innovatie

De longafdeling van het Rotterdamse ziekenhuis gaat bij een tweede golf intensief gebruik maken van innovatieve apparaten. De longartsen schatten in dat een groot gedeelte van de coronapatiënten hierdoor gewoon op de longafdeling kan blijven liggen. Dit kan een belangrijke doorbraak zijn. Het scheelt namelijk kostbare ic-bedden en helpt om de intensive care tijdens een eventuele tweede golf te ontlasten. Het ziekenhuis publiceert binnenkort de eerste onderzoekresultaten van de behandelmethode.

Uit de evaluatie van de longartsen en intensivisten blijkt dat coronapatiënten die op een normale longafdeling behandeld worden met ademhalingsapparaat Optiflow en monitoringssysteem EarlySense, vaak niet naar de intensive care hoeven.

Met EarlySense worden patiënten via een sensor onder het matras gemonitord. Verpleegkundigen kunnen de patiënt op afstand in de gaten houden. Ze krijgen de gegevens binnen op hun computer. "Zo kun je de coronapatiënt in de gaten houden, zonder dat je telkens beschermende kleding aanmoet."

Testen bij andere ziekenhuizen

De komende maanden wordt de behandelmethode verder onderzocht bij andere ziekenhuizen, zoals het Erasmus MC. "Zodat we over een grotere patiëntengroep kunnen meten of het echt werkt, en of onze positieve ervaring klopt", legt Hanselaar uit. "En uiteindelijk zou het mooi zijn als heel veel ziekenhuizen deze methode kunnen gebruiken in heel het land of zelfs heel de wereld." Een delegatie van het Amsterdamse AMC bezocht het Franciscus Gasthuis al om de bevindingen te bespreken. Ook hoopt het ziekenhuis het onderzoek binnenkort in een wetenschappelijk onderzoek te kunnen publiceren.

