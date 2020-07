Voor marathonorganisator Mario Kadiks is een kleinere editie geen optie: 'Dat past niet bij de mooiste'

"Afgelasten is denk ik de enige verstandige keuze, het is niet realistisch en verstandig om met deze marathon door te gaan in de grootsheid waarin we het willen neerzetten", vertelt organisator Mario Kadiks over het schrappen van de Marathon van Rotterdam 2020.

Eerder deze maandag werd bekend dat de 40ste editie van de marathon, die eerder al was verplaatst naar 25 oktober, nu definitief niet doorgaat dit jaar. Oorspronkelijk stond de Marathon van Rotterdam gepland op 5 april.

"We hebben vorige week indringend met elkaar gesproken, zowel intern als extern", vervolgt Kadiks. "Daarbij hebben we het besluit genomen om iedereen die reikhalzend uitkijkt naar de veertigste editie, snel duidelijkheid te geven. Dat hebben we nu gedaan."



"Je moet je realiseren dat wij een hele grote stadsmarathon organiseren, met 50 duizend deelnemers en een kleine miljoen bezoekers. Deze massa moet je rondom de protocollen kunnen beheersen, en dat is eigenlijk onmogelijk. Daarmee zou je de volksgezondheid gevaar laten lopen en dat willen we absoluut niet."

'Terugschalen past niet bij de mooiste'

Kadiks benadrukt dat de organisatie niet heeft overwogen dit jaar een kleinere, ingeperkte versie van de marathon te organiseren. "We willen een marathon neerzetten die het predicaat 'de mooiste' mag dragen. Het moet de jubileumeditie van veertig jaar de mooiste blijven, en dat doe je niet door terug te schalen naar een klein evenement. Dat past niet bij de mooiste van Nederland."

Nieuwe stip aan de horizon

11 april 2021 noemt Kadiks nu 'de nieuwe stip aan de horizon'. Maar wat als de anderhalvemeterregel dan nog steeds van kracht is? "Zover kijken wij nog niet vooruit. Uiteraard is er bij ons de hoop dat de wetenschap steeds meer te weten komt over COVID-19, zodat dat de anderhalvemetermaatregel zou kunnen gaan beslechten. Maar in de toekomst kijken is nog weinigen gelukt."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview met marathonorganisator Mario Kadiks.