Witwassers op de vlucht met miljoen: 'Wilde achtervolging op de A2'

Een 20-jarige Rotterdammer en een 24-jarige man uit Schiedam zijn donderdag aangehouden op verdenking van witwassen. Het duo ging ervandoor bij een verkeerscontrole, waarop een wilde achtervolging over de A2 volgde. Uiteindelijk konden ze bij Breukelen worden klemgereden.

Vlak daarvoor werd er een tas uit de auto gegooid, met daarin bijna een half miljoen euro. In de tas die nog in de auto lag, zat een vergelijkbaar contant geldbedrag. De mannen worden verdacht van het witwassen van het geld. Op beide tassen en de auto is beslag gelegd. De mannen blijven nog zeker veertien dagen vastzitten.

Gevaarlijk

Het duo reed donderdag op de A2 naar Amsterdam. De politie gaf aan te willen controleren, waarna de auto in eerste instantie netjes volgde. Vervolgens sloegen de mannen op de vlucht via provinciale wegen. "De ontsnappingspoging van het tweetal leidde tot gevaarlijke situaties", schrijft het Openbaar Ministerie, "meerdere auto’s moesten uitwijken voor de verdachten."

Een politieauto raakte beschadigd tijdens de achtervolging, toen het voertuig van de verdachte de politieauto schampte.