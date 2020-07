Derde oefenwedstrijd Excelsior en Feyenoord-assistent Zeljko Petrovic in Rijnmond Sport

In deze aflevering zien we een samenvatting van alweer de derde oefenwedstrijd van Excelsior, afgelopen vrijdag in en tegen het Belgische Genk. Na afloop sprak verslaggever Sinclair Bischop met Excelsior-spelers Luigi Bruins en Thomas Verhaar, maar ook met trainer Marinus Dijkhuizen. Laatstgenoemde was ondanks de 4-1 nederlaag toch tevreden over zijn ploeg.

Verder gaan we ongeveer vijftien jaar terug in de tijd. Feyenoord begint volgende week aan het nieuwe seizoen, met onder andere Zeljko Petrovic als nieuwe assistent-trainer van Dick Advocaat. Het is niet de eerste keer dat Petrovic assistent is in de Kuip, want in 2005 zat hij al eens op de bank naast Ruud Gullit.

Tijdens zijn afscheid als speler, toen hij nog aan zijn trainerscarrière, moest beginnen, waren wij erbij. We blikken in deze uitzending daarom nog eens terug op die afscheidswedstrijd, tussen RKC Waalwijk en de Petrovic All Stars.

Bekijk boven dit bericht de volledige uitzending van Rijnmond Sport.