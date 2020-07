Foto-expositie van Rotterdam in lockdown op de Euromast te zien

Op het platform van de Euromast is maandag de hoogste foto-expositie van Rotterdam geopend. Het is ook niet zomaar een expositie: er zijn foto's te zien van een stil Rotterdam. Rotterdam in lockdown, om precies te zijn.