Dylan Vente na drie jaar eredivisie nu bij Feyenoord onder 21: 'Ik las het op internet'

Hij maakte al ruim tweeduizend minuten in de eredivisie, speelde zelfs Champions League tegen Manchester City, maar bij de start van het nieuwe seizoen gaat spits Dylan Vente 'gewoon' met het nieuwe Feyenoord onder 21 de beloftencompetitie in. "Ik las het ook op internet."

"Het is denk ik voor mij niet het ideale scenario", vertelt de inmiddels 21-jarige Vente. "Ik had het liefst gewoon met het eerste meegedaan. Maar goed, ik las het ook op internet en dat was geen leuk nieuws. Ik kreeg allemaal berichten van vrienden dat ik naar onder 21 zou gaan."

"Was dat een klap? Natuurlijk wil je er het maximale uithalen, als je dan te horen krijgt dat je met onder 21 mee moet... Nu moet ik er alles aan doen om te laten zien dat ik het wèl kan."

Liever verhuurd?

In 2017-2018 en 2018-2019 kwam Vente in totaal 22 eredivisiewedstrijden in actie voor Feyenoord, waarbij hij vier keer scoorde. Afgelopen seizoen werd de spits verhuurd aan RKC Waalwijk. Had hij niet liever weer uitgeleend willen worden?

"Dat is een optie, maar dat moeten we nog even afwachten", vervolgt Vente. "Je weet het nooit. Het is wel lekkerder als je wekelijks op het niveau van een Keuken Kampioen Divisie of eredivisie speelt. Dat is logisch."

Voorlopig heeft Vente de knop omgezet en gaat hij ervoor bij de nieuwe beloftenploeg van Feyenoord. "Je kan wel denken 'ik laat het erbij', maar zo denk ik niet. Dat kan alleen maar tegen je worden gebruikt. Ik wil er nu alles aan doen om te laten zien dat ik het wel wil en kan."

