Alle medewerkers Toezicht & Handhaving Schiedam in thuisquarantaine na coronabesmettingen

Alle medewerkers van het team Toezicht & Handhaving in Schiedam moeten in thuisquarantaine. Dit nadat negen medewerkers positief getest zijn op het coronavirus. In totaal zitten zo'n vijftig medewerkers nu thuis.

De bal kwam aan het rollen toen twee medewerkers van het team zich vorige week lieten testen, omdat ze last hadden van coronaverschijnselen. Toen bleek dat ze daadwerkelijk besmet waren, is in overleg met de GGD besloten álle medewerkers van het team te laten testen. In totaal zijn negen mensen besmet.

Geschrokken

Het college van burgemeester en wethouders laat weten geschrokken te zijn van deze uitslag. In overleg met de GGD is besloten om alle medewerkers van het team preventief in thuisquarantaine te plaatsen. Bij Toezicht & Handhaving werken niet alleen boa's, maar ook juristen en analisten. "Het gaat om medewerkers die de afgelopen maanden bijna onafgebroken in de frontlinie hebben gewerkt", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De medewerkers zullen de komende twee weken niet op straat of op kantoor zijn om hun taken uit te voeren. Hun taken worden tijdelijk door onder meer de politie uitgevoerd.

Hoe en waar de medewerkers besmet zijn geraakt is nog onduidelijk.

