Fokker in problemen door corona: versnelde reorganisatie

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart en dat merkt ook vliegtuigonderdelenmaker Fokker in Papendrecht. Door de coronacrisis wordt een geplande reorganisatie naar voren geschoven. Dat meldt het bedrijf in een schriftelijke verklaring.

GKN Fokker is nauw verbonden met de luchtvaart en houdt veranderingen in de markt goed in de gaten, laat een woordvoerder weten. Het bedrijf heeft in Nederland opdrachten van de civiele luchtvaartindustrie - waar corona een grote impact heeft - en de militaire luchtvaartindustrie. Die laatste sector ondervindt minder hinder van de crisis, aldus Fokker in de verklaring.

Toch is verandering nodig. "Als antwoord op de recente afname van de vraag in de civiele luchtvaart zullen we de eind 2019 aangekondigde wereldwijde transformatie versnellen. Daarnaast zullen ook aanpassingen van locaties nodig zijn, om ervoor te zorgen dat GKN Fokker goed gepositioneerd is voor de toekomst."

Welke aanpassingen nodig zijn, wordt per locatie beoordeeld en met de sociale partners overlegd.

Onvermijdelijk

Volgens Hans Korver, belangenbehartiger van vakbond De Unie, zou er eigenlijk in april al meer duidelijk worden over de reorganisatie op locatie Papendrecht. Vanwege het coronavirus werd dat uitgesteld. "Vorige week, op 15 juli, hebben de werknemers te horen gekregen hoeveel fte er wordt geschrapt."

Om hoeveel ontslagen het gaat, wil Korver niet zeggen. "Meer dan twintig in ieder geval." Volgens Korver gaat het om meer ontslagen dan in de oorspronkelijke plannen stond. "Ook het effect van minder werk door corona wordt nu in één keer doorgevoerd." Volgens Fokker gaat het alleen om de al in 2019 geplande reorganisatie.

Dat er ontslagen vallen, vindt Korver overigens niet raar. "Er wordt nu eenmaal minder gevlogen, dit was onvermijdelijk. We zijn vooral heel blij met het sociaal plan dat vorig jaar afgesloten is", laat hij weten. "Zo'n plan hadden we nu in coronatijd niet kunnen afsluiten."

In de afgelopen maanden was er al minder werk bij Fokker in Papendrecht. Vooral de afdeling Aerostructures heeft last van corona-effecten. Daar lagen onder meer verschillende productielijnen tijdelijk stil. De verwachting is dat er structureel minder werk blijft door corona. Ook werd met minder grote ploegen gewerkt.

