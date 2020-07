Lopers teleurgesteld na afgelasting marathon: 'Heel erg jammer'

Het was even slikken voor lopers, toen zij op maandag hoorden dat hetgeen waar zij al geruime tijd voor trainen niet door kan gaan dit jaar: de Marathon Rotterdam.

"We hopen dat 11 april 2021 wel de datum gaat worden waarop het uiteindelijk toch nog wel kan gaan gebeuren", zegt Eric Brommert van hardloopwinkel Run2Day. Zelf heeft hij de marathon meermaals gelopen, dit jaar sloeg hij over.

Teleurstelling

Brommert is ook race-manager bij de marathon. Dit betekent dat hij de kopgroep vanaf de motor begeleid. "Ik weet wat teleurstelling is: als je jezelf hebt voorbereid en je kunt hem dan niet lopen, dat heel jammer."

Hij legt uit dat de marathon voor Rotterdammers gigantisch belangrijk is. "Het is zo groots om in je eigen stad 42 kilometer te kunnen lopen. Als dat niet kan, is dat jammer. Zeker omdat het dit jaar de veertigste editie zou zijn."

Volgend jaar

Voor Maurits Morsink zou het dit jaar zijn eerste hele marathon worden. "Die loop ik graag hier in Rotterdam, mijn eigen stad. Dus ik vind het jammer."

Hardloper Daan zou dit jaar voor de halve marathon gaan: "Het is geen totale verrassing dat het niet doorgaat, maar ik vind het wel heel jammer." Hij vertelt dat de Marathon Rotterdam voor hem de reden is dat hij überhaupt ooit is begonnen met hardlopen. "Maar, volgend jaar weer een editie toch?"

Surrogaat

Mark de Boer traint marathonlopers bij C.A.V. Energie in Barendrecht. Het nieuws kwam bij zijn groep hard aan. "Onze app-groep loopt op dit moment vol met berichtjes van mensen die balen dat ze niet kunnen lopen na al de trainingen die ze hebben gedaan."

Voor de motivatie van de lopers is de afgelasting volgens De Boer niet super. "Dit is wel even een dingetje. Misschien dat we zelf iets kunnen organiseren, een eigen marathon in de regio. Maar, dit is maar een surrogaat voor de echte. Zeker ten opzichte van de grote Rotterdam Marathon."

Hij vervolgt: "Iedereen zal de komende tijd even gas terugnemen en dan in december of januari weer de focus op Rotterdam gaan leggen."