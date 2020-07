Vakantie in eigen land? Bezoek deze natuurgebieden buiten Rotterdam

Waar Sneep vorige keer vertelde over de leukste groene plekjes in Rotterdam, is hij dit keer op zoek gegaan naar de wilde natuur. Want ja, ook dát vind je in de omgeving van Rotterdam.

Broekpolder in Vlaardingen

In 1975 was het nog een kale bak met modder, weet Sneep, maar in 2020 is het uitgegroeid tot een fantastisch stuk wild natuur: de Broekpolder in Vlaardingen. "Dit is het jongste natuurgebied in de regio Rotterdam", vertelt Sneep. "Er wordt veel gerecreëerd, ook door Rotterdammers. Alle mogelijke soorten mensen komen hiernaartoe. Er wordt ook veel hardgelopen en gemountainbiket."



Een prachtig gebied, vindt Sneep. "Het heeft een fantastische, gevarieerde bosbegroeiing en je kijkt je ogen echt uit in dit gebied." Hoewel het gebied is aangelegd, oogt het zo niet. "Het is niet als het Kralingse Bos: het is veel ruiger en wilder. Als ik mensen foto's laat zien, denken ze vaak dat het een bos in Polen is. Of in Scandinavië. Ze geloven niet dat het de vierde wijk van Vlaardingen is - dat had het moeten worden."

Rottemerengebied

Ook een aanrader is het Rottemerengebied, vindt Sneep. "De broekpolder is al meer dan 300 hectare groot, maar Rottemeren is nog veel groter." Het gebied grenst aan Hillegersberg en loopt tot voorbij Bleiswijk. "Dit was vroeger een polder, maar in veertig jaar tijd is er een groen bosgebied ontstaan. Het heeft alleen behoorlijk wat schade opgelopen van de aanleg van het tracé. Dicht tegen Rotterdam is het dan ook niet het fraaiste, maar als daar doorheen bent waan je je ver buiten Rotterdam."

Huys ten Donck in Ridderkerk

Persoonlijk favoriet is toch wel Huys Ten Donck in Ridderkerk. "In tegenstelling tot de eerste twee is dit het oudste landgoed rond Rotterdam. Hoogtepunt is een prachtig groot landhuis uit 1750, daarachter ligt het landgoed dat nog veel ouder is. Dat dateert uit 1575, toen het landgoed nog bestond uit een boerderij."



Het landhuis is te bezoeken, vertelt Sneep. Je moet daar alleen wel een wandelkaart voor hebben. Daarmee kun je het landgoed zien, waar je onder meer de grootste Oosterse plataan van Zuid-Holland vindt. "De plataan is erg zeldzaam", weet Sneep. "Je vindt er enorm veel eikenbomen en enorme essen, de hoogste van de regio! Prachtige natuur daar!"