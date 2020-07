Het weer van vandaag: droog en perioden met zon

Vandaag begint de dag zonnig. In de loop van de dag zijn er zonnige perioden met stapelwolken. In het kustgebied blijft het de hele dag zonnig. Het blijft droog en het wordt landinwaarts 20 graden. Er waait een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht is het tamelijk helder en koelt het landinwaarts af naar 8 of 9 graden.