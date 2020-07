Tientallen ontslagen bij Fokker in Papendrecht: 'Een keiharde boodschap'

In gesprek met Jan Meder van FNV Metaal over ontslagen bij Fokker

Bij vliegtuigonderdelenbouwer GKN Fokker in Papendrecht vallen tientallen ontslagen. De coronacrisis heeft zo'n grote impact op de luchtvaart, dat begin mei de productie van onderdelen voor passagiersvliegtuigen werd stilgelegd. Nu is besloten om de geplande reorganisatie van het bedrijf te vervroegen, meldde het bedrijf maandag.

Op de locatie van Fokker in Papendrecht werken ongeveer negenhonderd mensen aan bijvoorbeeld vleugels en staarten voor vliegtuigen. Jan Meder van vakbond FNV Metaal vertelt dat er tientallen ontslagen gaan vallen. Voor veel medewerkers is dit een harde klap. "Het is een keiharde boodschap voor de mensen die op dit moment boventallig raken", zegt Meder.

FNV vindt dat Fokker moet proberen zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen. Voor de werknemers die het bedrijf laat gaan, ligt volgens Meder een goed sociaal plan klaar.

"We hebben in dat sociaal plan een vrijwillige vertrekregeling opgenomen. Mensen kunnen ervoor kiezen om daar gebruik van te maken. We hopen half augustus wat meer zicht te hebben op in hoeverre mensen nog boventallig zijn. In het sociaal plan is afgesproken dat mensen dan in ieder geval nog zes maanden in dienst blijven. Vanuit FNV hebben we goede afspraken gemaakt met de directie."

De geplande ontslagen zijn deels te wijten aan de coronacrisis. Volgens Meder verwacht het bedrijf ook op lange termijn nog last te hebben van de gevolgen van de crisis.