Enkele boa's in Schiedam met zware coronaklachten, geen ziekenhuisopnames

Het volledige team Toezicht & Handhaving in Schiedam zit in thuisquarantaine. Negen medewerkers zijn positief getest op het coronavirus. Een aantal van de boa's heeft het zwaar met de klachten, maar geen van de besmette handhavers hoeft nog naar het ziekenhuis. In overleg met de GGD is besloten om alle medewerkers van het team preventief in thuisquarantaine te plaatsen.

In totaal gaat het om zo'n vijftig medewerkers die nu thuis zitten, waaronder ook het ondersteunend personeel. Degenen die negatief getest zijn, worden toch in thuisquarantaine geplaatst, zegt burgemeester van Schiedam Cor Lamers. "Het is niet zeker dat ze het niet hebben, er is een incubatietijd van anderhalve week. Het kan zijn dat ze besmet zijn door hun collega's. Een test is een momentopname, over twee dagen kan dat een ander beeld opleveren."



Vorige week bleken er twee medewerkers besmet. Afgelopen vrijdag zijn alle medewerkers getest en bleek dat er nog zeven besmettingen zijn. "Drie of vier van de besmette personen vertonen totaal geen ziekteverschijnselen en voelen zich kiplekker. Je kunt het onder de leden hebben zonder dat je het door hebt". De bron van de besmettingen achterhalen is lastig. "De boa's staan al drie maanden in de frontlinie."

Het thuiszitten van de boa's betekent niet dat Schiedam een vrijstaat wordt. "De politie gaat vanaf vandaag extra mensen leveren om Schiedam veilig te houden en we hebben een samenwerkingsverband met Rotterdam. De controle en handhaving blijven op hetzelfde niveau", vertelt Lamers.

De besmettingen bij Toezicht & Handhaving zijn geen reden om het hele ambtelijke apparaat in Schiedam te laten testen. De meeste mensen bij de gemeente werken nog altijd vanuit huis en de handhavers hebben een eigen kantoor.