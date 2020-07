Afvalbranden vaker veroorzaakt door batterijen bij huisvuil

Het weggooien van ontvlambare spullen als accu's en batterijen bij het huishoudelijk afval zorgt steeds vaker voor brand bij afvalverwerkers. Vermoedelijk is de brand bij Renewi in Vlaardingen afgelopen donderdag ook zo ontstaan. Het weggooien van brandbaar of explosief materiaal is een landelijk probleem, zegt Victor Vijfwinkel van Renewi. "Gooi het niet bij het restafval, gooi het niet bij het grof huishoudelijk afval, maar hou het altijd apart."

De precieze oorzaak van de brand in Vlaardingen is nog onbekend, wel is duidelijk dat het is ontstaan in een stapel grof huishoudelijk afval. "In deze afvalstroom zien we steeds vaker dat er ontvlambare materialen tussen zitten."



Licht ontvlambare middelen zitten in veel verschillende producten. Een elektrische fiets, speelgoedautootje of tablet kunnen allemaal boosdoeners zijn. "Je kunt het zo gek niet bedenken of er zit een lithiumbatterij in. Die zijn zeer ontvlambaar als ze beschadigd raken, dan krijg je echt een steekvlam."

Schade veroorzaakt door dit soort branden loopt vaak in de miljoenen volgens Vijfwinkel. Om te voorkomen dat branden ontstaan uit huishoudelijk afval is de Vereniging van Afvalbedrijven in gesprek met de overheid. "Er is inmiddels een landelijke taskforce geformeerd om dit probleem op grotere schaal aan te pakken. Afvalbedrijven kunnen dit niet alleen. Op landelijk niveau moet dit zorgen voor betere voorlichting", legt Vijfwinkel uit.

Het is vooral belangrijk dat mensen letten op wat er in het huishoudelijk afval mag. "Het stukje brandveiligheid van zo'n batterij is eigenlijk onderbelicht. Mensen bedenken niet dat die batterij of accu spontaan kan ontploffen." Dat geldt voor alles wat oplaadbaar is. Bij twijfel is het goed om spullen naar de Milieustraat te brengen, zegt