RET wil vertrouwen van reizigers terugwinnen in het nieuwe normaal

Voor de coronacrisis zat het openbaar vervoer vaak overvol, maar sinds de intelligente lockdown in maart rijden er heel wat lege bussen en trams rond. De reizigersaantallen in de Rotterdamse metro's, trams en bussen nemen inmiddels weer elke week toe, maar een speciale reclamecampagne moet ervoor zorgen dat nog meer mensen opnieuw het ov gaan gebruiken.

In maart zakte het gebruik van het Rotterdamse openbaar vervoer naar maar 15 procent van het gebruikelijke aantal passagiers. Dat is nu weer opgelopen tot 50 tot 60 procent, vertelt RET-directeur Maurice Unck. Het aantal reizigers stijgt wekelijks met zo'n 2 procent.

"Iedereen moet wennen aan een nieuwe situatie en we zijn er nog niet vanaf. Omdat we mensen in de eerste maanden moesten ontraden met het ov te komen, wisten mensen niet meer of ze nou wel mochten of niet", zegt Unck. De campagne moet Rotterdammers laten weten dat reizen met het ov weer gewoon mag.

'Wees welkom'

"Het is nu zomer, mensen zijn wat minder aan het werk, we wachten september/oktober af om te kijken wat het echt doet. Ondertussen gaan we door met de campagne: wees vooral welkom", zegt de RET-directeur.

"Mensen zijn gewoontedieren, als je een gewoonte verstoort, moeten mensen even zoeken naar een nieuwe gewoonte. Door het stimuleren van thuiswerken, ontbreken met name de forenzen in de spitsen. De spits is nu niet het drukste moment van de dag. Daar passen wij ons op aan."

Wennen

"We moeten wennen aan de nieuwe balans tussen thuiswerken, af en toe de auto pakken en af en toe het ov pakken. Zeker zolang dat virus rondwaart, zal het een beetje wennen zijn."

Toch blijft de RET-directeur benadrukken dat het niet gaat passen als iedereen de auto pakt in plaats van het ov. "Daarom hebben we zo'n mooi netwerk in Rotterdam. We moeten het ov niet vergeten en het is gewoon veilig om daarmee te reizen."

De campagne van de RET vraagt reizigers mee te denken over de vraag wat zij nodig hebben om in deze tijd comfortabel te kunnen reizen. "We hopen en verwachten veel respons. Onze reizigers kennende hebben ze daar een mening over, dus die krijgen we vast te horen."