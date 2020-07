Provincie: alle loslopende damherten in Hoeksche Waard moeten dood

De Provincie Zuid-Holland laat alle dertig damherten in de Hoeksche Waard afschieten. De herten zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer.

Volgens de provincie gaat het om een groep verwilderde damherten. "Deze damherten zijn rond het jaar 2000 ontsnapt en het is niet bekend wie de oorspronkelijke eigenaar is."

Inmiddels lopen er rond de dertig herten in de polder. De verwachting is dat dit aantal verder zal toenemen. "Door de groei van de populatie is het zeer aannemelijk dat de verwilderde damherten zich verder gaan verspreiden en proberen om wegen over te steken", schrijft de provincie. "Daarmee neemt de kans op verkeersonveilige situaties toe."

Er zijn al meerdere auto-ongelukken met damherten geweest, tot dusver alleen met materiële schade. "De kans op een ernstig ongeluk wordt groter als meer dieren zich gaan verplaatsen. Daarnaast veroorzaken damherten ook schade aan landbouw- en andere gewassen."

De provincie wil nu dat alle verwilderde damherten worden afgeschoten. De klus moet binnen vijf jaar geklaard zijn.